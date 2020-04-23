В ЕС прогнозируют значительное сокращение экспорта вина
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В 2020 году экспорт европейского вина в другие страны сократится на 14%. Также "просядет" и потребление вина в странах Европейского Союза. Такой прогноз опубликовала Европейская комиссия, передает УНН со ссылкой на Le Figaro.
ЕК прогнозирует, что потребление вина в 27 государствах — членах Евросоюза сократится до 108 млн гектолитров, или до 24 литров на душу населения, в сезоне 2019/20 (с августа по июль).
А экспорт вина, ожидается, что сократится на 14%, по сравнению с 2019 годом. Из-за снижения спроса на основных рынках, таких как Китай, и введения дополнительных тарифов в США.
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Как сообщал УНН, в Украине в последнее время выросли показатели импорта вина из-за границы. Параллельно, эксперты прогнозируют подорожание алкогольной продукции на нашем рынке.
Примечательно, что спрос на крепкий алкоголь в Украине тоже вырос - пока на 4-5%. И некоторые эксперты связывают такую тенденцию с длительным карантином.
По данным Drinkaware, например, алкоголем в условиях "домашнего заключения" люди по всему миру просто "снимают стресс".
Отметим, что в ТОП-5 надежных отечественных производителей алкоголя входят: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").