В ЕС прогнозируют значительное сокращение экспорта вина

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В 2020 году экспорт европейского вина в другие страны сократится на 14%. Также "просядет" и потребление вина в странах Европейского Союза. Такой прогноз опубликовала Европейская комиссия, передает УНН со ссылкой на Le Figaro.