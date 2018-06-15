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У ЄС не виключили початок переговорів щодо російського транзиту газу через Україну вже у липні

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Переговори між Україною та Росією за посередництва ЄС щодо майбутнього транзиту газу до Європи після 2019 року можуть розпочатися в липні. Про це написав у Twitter віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович, передає УНН.

"Час - це дорогоцінний товар. Я сподіваюся почати роботу з Росією та Україною у тристоронньому порядку на початку липня. Складні переговори попереду", - написав він.

У коментарі Reuters Шефчович зазначив, що це пріоритетне питання і "Газпром", як монополіст, не повинен залишати без доходів економіку України.

"Якщо ми вирішимо цю політично дуже чутливу проблему, то це допоможе нам вирішити інші важливі для Європи питання за участю Росії", - сказав він.

Як повідомляв УНН, під час засідання X Міжпарламентської асамблеї Україна-Польща у Варшаві обговорювались питання поставки скрапленого газу до України.

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