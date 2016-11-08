У WOG розповіли про можливості кар’єрного росту
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Компанія WOG для того, щоб залучити більшу кількість амбіційних людей та надихнути своїх співробітників, створили відеоролик про реальні кар’єрні можливості працівників компанії, передає УНН з посиланням на сайт WOG.
“Від помічника оператора до директора АЗК WOG за півроку? Легко! І наша компанія не раз це доводила. Ми беремо до своєї команди легких, комунікабельних, кмітливих людей, і не важливо, на яку посаду ви прийшли. Адже за короткий термін ви можете вирости навіть з помічника оператора до крісла директора.
Аби довести перспективність компанії WOG та залучити до роботи у ній ще більшу кількість амбіційних людей, а також надихнути тих, хто вже є нашим співробітником, ми створили надихаючий відеоролик “Швидкий Старт”, — повідомляють у компанії.
Зазначається, що за основу сюжету взята все та ж історія про швидкий кар’єрний ріст — від пістолетника до керуючого АЗК за шість місяців. У ролику взяли участь реальні співробітники компанії WOG.
“Головна героїня ролика прийшла в компанію працювати офіс-менеджером. На питання генерального директора: "А ти хочеш спробувати себе в іншому напрямку, наприклад, на АЗК?“ Юля відповіла: "Звичайно, так!“ Вона поїхала до Львова, пройшла всі етапи швидкого зростання і через півроку стала начальником АЗК. А зараз керує одним з WOG CAFE”, — розповідають у компанії.
Правдивість сюжету підтверджує HR-директор WOG О.Артазей.
“Щоб стати директором АЗК, треба старанно попрацювати кілька місяців пістолетником, далі кілька місяців якісно оператором-касиром, ще кілька місяців відповідально адміністратором залу, пройти атестацію і при першій нагоді буде запропоновано зайняти посаду начальника комплексу. У нашій швидкозростаючій мережі таких висот можна досягти за півроку” , — говорить О.Артазей.
Нагадаємо, WOG отримав знак соціально відповідальної компанії.
Як повідомляв УНН, WOG і BlaBlaCar стали партнерами.