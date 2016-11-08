В WOG рассказали о возможностях карьерного роста

"От помощника оператора до директора АЗС WOG за полгода? Легко! И наша компания не раз это доказывала. Мы берем в свою команду легких, коммуникабельных, сообразительных людей, и не важно, на какую должность вы пришли. Ведь за короткий срок вы можете вырасти даже с помощника оператора до кресла директора.

Чтобы доказать перспективность компании WOG и привлечь к работе в ней еще большее количество амбициозных людей, а также вдохновить тех, кто уже является нашим сотрудником, мы создали вдохновляющий видеоролик "Быстрый Старт", - сообщают в компании.

Отмечается, что за основу сюжета взяли все ту же историю о быстром карьерном росте - от пистолетчика до управляющего АЗС за шесть месяцев. В ролике приняли участие реальные сотрудники компании WOG.

"Главная героиня ролика пришла в компанию работать офис-менеджером. На вопрос генерального директора: "А ты хочешь попробовать себя в другом направлении, например, на АЗС?" Юля ответила: "Конечно, да!". Она поехала во Львов, прошла все этапы быстрого роста и через полгода стала начальником АЗС. А сейчас руководит одним из WOG CAFE", - рассказывают в компании.

Правдивость сюжета подтверждает HR-директор WOG О.Артазей.

"Чтобы стать директором АЗК, надо усердно поработать несколько месяцев пистолетчиком, дальше несколько месяцев качественно оператором-кассиром, еще несколько месяцев ответственно администратором зала, пройти аттестацию и при первой возможности будет предложено занять должность начальника комплекса. В нашей быстрорастущей сети таких высот можно достичь за полгода", - говорит О.Артазей.

Напомним, WOG получил знак социально ответственной компании.

Как сообщал УНН, WOG и BlaBlaCar стали партнерами.