У В'єтнамі зупинили сполучення з курортом Дананг - у місті виявили небезпечну мутацію COVID-19

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Міністерство транспорту В’єтнаму заявило про призупинення на 15 днів всіх внутрішніх польотів у місто Дананг і з нього в зв’язку зі спалахом коронавірусу, повідомляється на офіційному порталі уряду країни, зазначає УНН з посиланням на агентство Reuters.

“Міністерство транспорту оголосило, що всі внутрішні пасажирські рейси в і з міста Дананг будуть припинені на 15 днів, починаючи з 28 липня”, — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що міністерство також прийняло рішення призупинити роботу наземного транспорту в і з Дананга, а також в самому місті. Винятки становитимуть перевезення хворих, а також пасажирські перевезення, необхідні для виходу на роботу, перевезення їжі і товарів.

У понеділок інтернет-портал уряду В’єтнаму повідомив, що спалах коронавірусної інфекції COVID-19 у в’єтнамському приморському місті Дананг і найближчих провінціях викликаний новим типом вірусу, раніше невідомим у країні. Влада В’єтнаму почали евакуацію 80 тисяч туристів з інших провінцій країни, які приїхали на відпочинок в Дананг. За розпорядженням уряду туристи, які збиралися відпочивати в Данангу в кінці липня — початку серпня, перенаправляються в інші курортні зони.

Новий тип вірусу, за першими спостереженнями і результатами перших досліджень в’єтнамських медиків, є більш агресивним, ніж раніше відомі у В’єтнамі типи вірусу: він здатний до більш швидкого розмноження і швидше викликає у хворих перехід до важкого стану.

На даний момент, згідно з даними ВООЗ, у В’єтнамі — всього 420 випадків COVID-19, за даними Університету Джонса Хопкінса — 431 випадок. Летальних випадків офіційно в країні не фіксували.

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