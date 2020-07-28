Во Вьетнаме остановили сообщение с курортом Дананг - в городе обнаружили опасную мутацию COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Министерство транспорта Вьетнама заявило о приостановке на 15 дней всех внутренних полетов в город Дананг и из него в связи со вспышкой коронавируса, сообщается на официальном портале правительства страны, отмечает УНН со ссылкой на агентство Reuters.
“Министерство транспорта объявило, что все внутренние пассажирские рейсы в и из города Дананг будут приостановлены на 15 дней, начиная с 28 июля”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что министерство также приняло решение приостановить работу наземного транспорта в и из Дананга, а также в самом городе. Исключения составят перевозки больных, а также пассажирские перевозки, необходимые для выхода на работу, перевозки еды и товаров.
В понедельник интернет-портал правительства Вьетнама сообщил, что вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 во вьетнамском приморском городе Дананг и ближайших провинциях вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране. Власти Вьетнама начали эвакуацию 80 тысяч туристов из других провинций страны, приехавших на отдых в Дананг. По распоряжению правительства туристы, собиравшиеся отдыхать в Дананге в конце июля — начале августа, перенаправляются в другие курортные зоны.
Новый тип вируса, по первым наблюдениям и результатам первых исследований вьетнамских медиков, является более агрессивным, чем ранее известные во Вьетнаме типы вируса: он способен к более быстрому размножению и быстрее вызывает у больных переход к тяжелому состоянию.
На данный момент, согласно данным ВОЗ, во Вьетнаме — всего 420 случаев COVID-19, по данным Университета Джонса Хопкинса — 431 случай. Летальных случаев официально в стране не фиксировали.