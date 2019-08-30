У ВРУ зареєстрували законопроект щодо покращення системи Prozorro
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Верховній Раді України зареєстрували законопроект по покращенню системи Prozorro. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Голова Державної митної служби України Максим Нефьодов, передає УНН.
“Роксолана Підласа із великою групою колег зареєструвала наші омріяні ініціативи по покращенню Prozorro. Цей законопроект № 1076 — нова редакція закону „Про публічні закупівлі“ визначений Зеленським як першочерговий. Якщо коротко, то це друга закупівельна революція. Він змінює все, що нам і вам боліло”, — повідомив Нефьодов.
За його словами законопроект передбачає обов’язковість використання Prozorro при закупівлях від 50 тисяч — це виводить з тіні понад 250 тис закупівель.
Також законопроект запроваджує персональну відповідальність посадових осіб (зокрема, керівників органів) за порушення законодавства у сфері публічних закупівель: штраф від 2 до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів (34-170 тис грн).
“Та багато іншого: можливість консультацій з бізнесом з боку бюджетних установ; можливість виправлення помилок у тендерних пропозиціях протягом 24 годин; нецінові критерії оцінки пропозиції та інше”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у парламенті вже зареєстровано щонайменше 48 законопроектів, поданих народними депутатами ВР 9 скликання.