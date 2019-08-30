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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 22412 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 115503 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 126266 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117613 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122883 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 126885 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 151911 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В ВРУ зарегистрирован законопроект об улучшении системы Prozorro

В ВРУ зарегистрирован законопроект об улучшении системы Prozorro

Киев  •  УНН

 • 14605 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект по улучшению системы Prozorro. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов, передает УНН.

“Роксолана Пидласа с большой группой коллег зарегистрировала наши желанные инициативы по улучшению Prozorro. Этот законопроект № 1076 — новая редакция закона „О публичных закупках“ определенный Зеленским как первоочередной. Если коротко, то это вторая закупочная революция. Он меняет все, что нам и вам больно”, — сообщил Нефедов.

По его словам, законопроект предусматривает обязательность использования Prozorro при закупках от 50 тысяч — это выводит из тени более 250 тыс закупок.

Также законопроект вводит персональную ответственность должностных лиц (в частности, руководителей органов) за нарушение законодательства в сфере публичных закупок: штраф от 2 до 10 тысяч необлагаемых минимумов (34-170 тыс грн).

“И многое другое: возможность консультаций с бизнесом со стороны бюджетных учреждений; возможность исправления ошибок в тендерных предложениях течение 24 часов; неценовые критерии оценки предложения и прочее”, — говорится в сообщении.

Напомним, в парламенте уже зарегистрировано менее 48 законопроектов, поданных народными депутатами ВР 9 созыва.

Украинские Национальные Новости

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