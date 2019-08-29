У ВР вже зареєстровані близько 50 законопроектів, ініційованих новими нардепами
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У парламенті вже зареєстровано щонайменше 48 законопроектів, поданих народними депутатами ВР 9 скликання, повідомляє УНН.
Відповідно до інформації на офіційному порталі ВР, окрім понад двох десятків проектів документів внесених Президентом України, ще близько 50 законопроектів ініційовані нардепами.
Серед них, зокрема, Проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо запровадження вільного ринку землі та скасування земельного кріпацтва);
Проект Закону про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи;
Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес;
Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державної підтримки кінематографії;
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання космічної діяльності;
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади;
Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо джерел формування державного дорожнього фонду та ряд інших, які стосуються змін до Регламенту ВР, оренди державного та комунального майна, питань правонаступництва та багатьох інших сфер.
Також внесені Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення відкритості та прозорості діяльності Верховної Ради України та Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо втрати права народних депутатів України на фінансове забезпечення у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань Верховної Ради України або засідань комітетів Верховної Ради України.
Більшість законопроектів надійшли від представників фракції партії “Слуга народу”. Наразі тексти законопроектів на сайті ВР ще відсутні.
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