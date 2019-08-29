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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 22384 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 115496 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 126258 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117606 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122878 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 126881 просмотра

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5 марта, 17:33 • 151910 просмотра

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В ВР уже зарегистрированы около 50 законопроектов, инициированных новыми нардепами

В ВР уже зарегистрированы около 50 законопроектов, инициированных новыми нардепами

Киев  •  УНН

 • 9689 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. В парламенте уже зарегистрирован не менее 48 законопроектов, поданных народными депутатами ВР 9 созыва, сообщает УНН.

Согласно информации на официальном портале ВР, кроме более двух десятков проектов документов внесенных Президентом Украины, еще около 50 законопроектов инициированны нардепами.

Среди них, в частности, Проект закона о внесении изменений в Земельный кодекс Украины (относительно введения свободного рынка земли и отмене земельного крепостничества);

Проект Закона о режиме общего транзита и введения национальной электронной транзитной системы;

Проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно уменьшения давления на бизнес;

Проект Закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографии;

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно государственного регулирования космической деятельности;

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти;

Проект Закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно источников формирования государственного дорожного фонда и ряд других, касающихся изменений в Регламенте ВР, аренды государственного и коммунального имущества, вопросов правопреемства и многих других сфер.

Также внесены проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения открытости и прозрачности деятельности Верховной Рады Украины и проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно потери права народных депутатов Украины на финансовое обеспечение в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной Рады Украины или заседаний комитетов Верховной Рады Украины.

Большинство законопроектов поступили от представителей фракции партии "Слуга народа". В данный момент тексты законопроектов на сайте ВР еще отсутствуют.

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