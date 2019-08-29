Зеленський вніс законопроект щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури, повідомляє УНН.
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури зареєстрований сьогодні під номером 1032.
Внесений як невідкладний. Поки що текст законопроекту на сайті парламенту відсутній.
Варто нагадати, що Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до Закону України “Про оборону України” щодо організації оборони держави.