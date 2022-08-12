У ВР зареєстровано урядовий законопроект про інноваційні парки: чому це важливо
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Уряд вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про інноваційні парки, повідомляє УНН.
Наразі на сайті парламенту текст документа відсутній. Однак, про значення законопроекту розповів очільник фінансового комітету ВР, нардеп Данило Гетманецв.
Парламентар зауважив, що однією з ключових причин недостатньої конкурентоспроможності вітчизняної продукції на світовому ринку є її низька інноваційність.
Цитата
«Наведу декілька цифр:
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- у 2000 році кількість інноваційно активних підприємств скоротилася порівняно з 2016 роком у 3,6 раза, таких нарахували усього 2281 (а в окремих секторах цифри взагалі ганебні: вугільна промисловість – 2, нафтогазова – 4, коксо-нафтохімічна – 6, фінансовий сектор – 5);
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- частка інноваційно-активних у загальній кількості підприємств за цей період зменшилась з 28,1% до 8,5%;
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- у 2020 році обсяг реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі становив лише 1,1%;
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- витрати усіх (!!!) підприємств України на інноваційну діяльність становили лише 865 млн дол. (для порівняння, за даними дослідження Global Innovation 1000 Study, видатки на передові R&D у компаній, що увійшли в 2018 році в топ-10 найбільш інноваційних, перевищували у кожній 10 млрд доларів, а у лідера Amazon Inc становили 22,6 млрд дол.)», - написав Гетманцев у своєму Telegram-каналі.
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Саме тому, як зауважив нардеп, завдання розвитку інноваційної діяльності є вкрай важливим та актуальним.
«У Плані відновлення України чимало уваги присвячено її розвитку як держави високих технологій. Тому розраховуємо, що інноваційні парки стануть тими точками зростання і дослідницькою інфраструктурою, звідки високотехнологічні рішення поширюватимуться у масове виробництво», - додав Гетманцев.
Нагадаємо
План відновлення України розрахований на 10 років та потребує загального фінансування обсягом орієнтовно 750 млрд доларів.
Очікується, що за час реалізації Плану буде впровадження щонайменше 850 проектів у різних сферах життя країни. Ці проекти спрямовані не просто на відбудову зруйнованої інфраструктури, а на впровадження передових технологій та високих стандартів соціально-економічного життя.