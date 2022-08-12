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У ВР зареєстровано урядовий законопроект про інноваційні парки: чому це важливо

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Уряд вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про інноваційні парки, повідомляє УНН.

У ВР зареєстровано урядовий законопроект про інноваційні парки: чому це важливо

Наразі на сайті парламенту текст документа відсутній. Однак, про значення законопроекту розповів очільник фінансового комітету ВР, нардеп Данило Гетманецв.

Парламентар зауважив, що однією з ключових причин недостатньої конкурентоспроможності вітчизняної продукції на світовому ринку є її низька інноваційність.

Цитата

«Наведу декілька цифр:

  • у 2000 році кількість інноваційно активних підприємств скоротилася порівняно з 2016 роком у 3,6 раза, таких нарахували усього 2281 (а в окремих секторах цифри взагалі ганебні: вугільна промисловість – 2, нафтогазова – 4, коксо-нафтохімічна – 6, фінансовий сектор – 5);
  • частка інноваційно-активних у загальній кількості підприємств за цей період зменшилась з 28,1% до 8,5%;
  • у 2020 році обсяг реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі становив лише 1,1%;
  • витрати усіх (!!!) підприємств України на інноваційну діяльність становили лише 865 млн дол. (для порівняння, за даними дослідження Global Innovation 1000 Study, видатки на передові R&D у компаній, що увійшли в 2018 році в топ-10 найбільш інноваційних, перевищували у кожній 10 млрд доларів, а у лідера Amazon Inc становили 22,6 млрд дол.)», - написав Гетманцев у своєму Telegram-каналі.

Саме тому, як зауважив нардеп, завдання розвитку інноваційної діяльності є вкрай важливим та актуальним.

«У Плані відновлення України чимало уваги присвячено її розвитку як держави високих технологій. Тому розраховуємо, що інноваційні парки стануть тими точками зростання і дослідницькою інфраструктурою, звідки високотехнологічні рішення поширюватимуться у масове виробництво», - додав Гетманцев.

Нагадаємо

План відновлення України розрахований на 10 років та потребує загального фінансування обсягом орієнтовно 750 млрд доларів.

Очікується, що за час реалізації Плану буде впровадження щонайменше 850 проектів у різних сферах життя країни. Ці проекти спрямовані не просто на відбудову зруйнованої інфраструктури, а на впровадження передових технологій та високих стандартів соціально-економічного життя.

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