В ВР зарегистрирован правительственный законопроект об инновационных парках: почему это важно

Пока на сайте парламента текст документа отсутствует. Однако о значении законопроекта рассказал глава финансового комитета ВР, нардеп Даниил Гетманецв.

Парламентарий отметил, что одной из ключевых причин недостаточной конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке является ее низкая инновационность.

Цитата

"Приведу несколько цифр:



в 2000 году количество инновационно активных предприятий сократилось по сравнению с 2016 годом в 3,6 раза, таких насчитали всего 2281 (а в отдельных секторах цифры вообще позорны: угольная промышленность – 2, нефтегазовая – 4, коксо-нефтехимическая – 6, финансовый сектор – 5);



доля инновационно активных в общем количестве предприятий за этот период уменьшилась с 28,1% до 8,5%;



в 2020 году объем реализованной инновационной продукции в общем объеме составил всего 1,1%;



расходы всех (!!!) предприятий Украины на инновационную деятельность составляли всего 865 млн долл. (для сравнения, по данным исследования Global Innovation 1000 Study, расходы на передовые R&D у компаний, вошедших в 2018 году в топ-10 наиболее инновационных, превышали в каждой 10 млрд долларов, а у лидера Amazon Inc составляли 22,6 млрд долл.)", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале.



Именно поэтому, как заметил нардеп, задача развития инновационной деятельности крайне важна и актуальна.

"В Плане восстановления Украины немало внимания посвящено ее развитию как страны высоких технологий. Поэтому рассчитываем, что инновационные парки станут теми точками роста и исследовательской инфраструктурой, откуда высокотехнологичные решения будут распространяться в массовое производство", - добавил Гетманцев.

Напомним

План восстановления Украины рассчитан на 10 лет и требует общего финансирования в размере ориентировочно 750 млрд долларов.

Ожидается, что за время реализации Плана будет внедрено не менее 850 проектов в различных сферах жизни страны. Эти проекты направлены не просто на восстановление разрушенной инфраструктуры, но и на внедрение передовых технологий и высоких стандартов социально-экономической жизни.