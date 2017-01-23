У ВР зареєстровані три законопроекти щодо державної мови - нардеп

“Існує три проекти законів про державну мову. Тепер в комітеті ми спробуємо швидко прийти до компромісу і запропонувати залу адекватний проект. Усі три закони патріотичні”, — написав нардеп.

М.Княжицький зазначив, що всі законопроекти є патріотичними, але потребують доопрацювання.

“Це і буде зроблено у нас в комітеті найближчим часом. Конфліктної ситуації між авторськими колективами немає і не буде. Суперечливі моменти стосуються регулювання медіа, культури, книговидання, вживання комп’ютерних програм. Є повне розуміння підходів до вживання державної мови державними службовцями,органами і у стосунках з ними”, — додав він.

Нагадаємо, Конституційний суд України продовжить розгляд справи щодо конституційності закону “Про засади державної мовної політики” на закритій частині пленарного засідання у четвер, 26 січня.