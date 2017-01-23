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В ВР зарегистрированы три законопроекта относительно государственного языка - нардеп

В ВР зарегистрированы три законопроекта относительно государственного языка - нардеп

Киев • УНН

 • 7645 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрированы три проекта законов о государственном языке. Об этом написал на своей странице в Facebook глава комитета ВР по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, передает УНН.

"Существует три проекта законов о государственном языке. Теперь в комитете мы попробуем быстро прийти к компромиссу и предложить залу адекватный проект. Все три закона патриотические ", - написал нардеп.

Н. Княжицкий отметил, что все законопроекты являются патриотическими, но нуждаются в доработке.

"Это и будет сделано у нас в комитете в ближайшее время. Конфликтной ситуации между авторскими коллективами нет и не будет. Спорные моменты касаются регулирования медиа, культуры, книгоиздания, употребление компьютерных программ. Есть полное понимание подходов к употреблению государственного языка государственными служащими, органами и в отношениях с ними ", - добавил он.

Напомним, Конституционный суд Украины продолжит рассмотрение дела о конституционности закона "Об основах государственной языковой политики" на закрытой части пленарного заседания в четверг, 26 января.

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