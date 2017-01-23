В ВР зарегистрированы три законопроекта относительно государственного языка - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрированы три проекта законов о государственном языке. Об этом написал на своей странице в Facebook глава комитета ВР по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, передает УНН.
"Существует три проекта законов о государственном языке. Теперь в комитете мы попробуем быстро прийти к компромиссу и предложить залу адекватный проект. Все три закона патриотические ", - написал нардеп.
Н. Княжицкий отметил, что все законопроекты являются патриотическими, но нуждаются в доработке.
"Это и будет сделано у нас в комитете в ближайшее время. Конфликтной ситуации между авторскими коллективами нет и не будет. Спорные моменты касаются регулирования медиа, культуры, книгоиздания, употребление компьютерных программ. Есть полное понимание подходов к употреблению государственного языка государственными служащими, органами и в отношениях с ними ", - добавил он.
Напомним, Конституционный суд Украины продолжит рассмотрение дела о конституционности закона "Об основах государственной языковой политики" на закрытой части пленарного заседания в четверг, 26 января.