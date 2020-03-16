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У ВР запевнили, що на час карантину за вчителями зберігатиметься заробітна плата

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. На час карантину у школах вчителі продовжуватимуть отримати заробітну плату. Про це під час Погоджувальної Ради наголосив голова комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, передає кореспондент УНН.

"Заклади освіти закриті на карантин. На час карантину за вчителями зберігається заробітна плата. І закладам освіти рекомендовано перейти на дистанційне навчання", - сказав Бабак.

Як повідомлялося в УНН, міста України переходять на карантин, в результаті чого у деяких областях забороняється відвідувати школи, дитсадки та масові заходи.

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