У ВР запевнили, що на час карантину за вчителями зберігатиметься заробітна плата
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. На час карантину у школах вчителі продовжуватимуть отримати заробітну плату. Про це під час Погоджувальної Ради наголосив голова комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, передає кореспондент УНН.
"Заклади освіти закриті на карантин. На час карантину за вчителями зберігається заробітна плата. І закладам освіти рекомендовано перейти на дистанційне навчання", - сказав Бабак.
Як повідомлялося в УНН, міста України переходять на карантин, в результаті чого у деяких областях забороняється відвідувати школи, дитсадки та масові заходи.