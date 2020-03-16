В ВР заверили, что на время карантина за учителями сохранится заработная плата
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. На время карантина в школах учителя будут продолжать получить заработную плату. Об этом во время Согласительного совета заявил глава комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, передает корреспондент УНН.
"Учебные заведения закрыты на карантин. На время карантина за учителями сохраняется заработная плата. И учебным заведениям рекомендовано перейти на дистанционное обучение", - сказал Бабак.
Как сообщалось в УНН, города Украины переходят на карантин, в результате чего в некоторых областях запрещается посещать школы, детсады и массовые мероприятия.