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У ВР закликали Німеччину подумати про заміну посла через його заяви щодо Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Позиція посла Німеччини Ернста Райхеля щодо проведення виборів на окупованому Донбасі без попереднього гарантування безпеки є недипломатичною і образливою для України і українців. Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

У ВР закликали Німеччину подумати про заміну посла через його заяви щодо Донбасу

“Разом з колегами висловлюю обурення заявами посла Німеччини Ернста Райхеля, що вибори на Донбасі можуть пройти і за присутності російських військ. Висловлена послом позиція є недипломатичною і образливою для України і українців, вона зроблена в дні, коли Україна відспівує кращих наших хлопців-воїнів, що захищають в тому числі право посла сидіти в безпеці в Києві і роздавати інтерв’ю”, — написала вона.

На думку І.Геращенко, позиція дипломата суперечить мінським угодам.

“Вибори на Донбасі мають проходити за стандартами ОДІР /ОБСЄ , ці правила встановлює не посол , а саме ця організація, там є чітко виписані безпекові критерії. І тому ЖОДНИХ виборів в незалежній Україні і на жодній території незалежної України в присутності окупаційних військ бути не може”, — додала перший заступник голови ВР.

Також вона наголосила, що заяви посла розходяться з офіційною позицією Німеччини і канцлера Ангели Меркель, і висловила думку, що Німеччині варто подумати про заміну посла.

“Ми очікуємо жорсткої реакції українського МЗС на ці заяви. Та і німецького також. Можливо, варто Німеччині подумати про заміну посла, який викликав таке обурення серед всіх політичних сил, що формують парламент незалежної України”, — зауважила І.Геращенко.

Як повідомляв УНН, посла Німеччини викликали до МЗС для пояснень щодо висловлювань про вибори на Донбасі.

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