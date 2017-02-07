В ВР призвали Германию подумать о замене посла из-за его заявления о Донбассе

"Вместе с коллегами выражаю возмущение заявлениями посла Германии Эрнста Райхеля, что выборы в Донбассе могут пройти и в присутствии российских войск. Высказанная послом позиция недипломатическая и оскорбительная для Украины и украинцев, она сделана в дни, когда Украина отпевает лучших наших ребят-воинов, защищающих в том числе право посла сидеть в безопасности в Киеве и раздавать интервью", - написала она.

По мнению И.Геращенко, позиция дипломата противоречит минским соглашениям.

"Выборы на Донбассе должны проходить по стандартам ОДИР/ОБСЕ, эти правила устанавливает не посол, а именно эта организация, там четко выписаны критерии безопасности. И поэтому НИКАКИХ выборов в независимой Украине и ни на одной территории независимой Украины в присутствии оккупационных войск быть не может", - добавила первый заместитель председателя ВР.

Также она отметила, что заявления посла расходятся с официальной позицией Германии и канцлера Ангелы Меркель, и высказала мнение, что Германии следует подумать о замене посла.

"Мы ожидаем жесткой реакции украинского МИД на эти заявления. Да и немецкого тоже. Возможно, стоит Германии подумать о замене посла, который вызвал такое возмущение среди всех политических сил, которые формируют парламент независимой Украины", - отметила И.Геращенко.

Как сообщал УНН, посла Германии вызвали в МИД для объяснений относительно высказываний о выборах на Донбассе.