У ВР створили міжфракційне депутатське обʼєднання “Оборона і розвиток”
Київ • УНН
У Верховній Раді створили міжфракційне об'єднання "Оборона і розвиток". Головою став Микола Задорожній, якого торік підозрювали у хабарництві.
У Верховній Раді створили міжфракційне депутатське обʼєднання "Оборона і розвиток", головою якого став Микола Задорожній, якому торік повідомили про підозру у проханні надати неправомірну вигоду голові сільської ради на Сумщині. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.
Деталі
В Раді створили міжфракційне депутатське обʼєднання "Оборона і розвиток". Голова — Задорожній
Він зазначив, що раніше Задорожній очолював ТСК по фортифікаціям і закупівлям в Збройних силах України.
Також до об’єднання увійшли Микола Галушко, Богдан Торохтій, Антон Швачко і Андрій Боблях.
Доповнення
В липні минулого року НАБУ та САП повідомили народному депутату від фракції "Слуга народу" Миколі Задорожньому про підозру. Як повідомляють правоохоронці, народний обранець вимагав неправомірну вигоду за неперешкоджання у проведенні ремонтних робіт об’єктів інфраструктури на Сумщині.
Після цього Задорожнього виключили з партії "Слуга народу".