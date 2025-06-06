В ВР создали межфракционное депутатское объединение “Оборона и развитие”

В Верховной Раде создали межфракционное депутатское объединение "Оборона и развитие", председателем которого стал Николай Задорожный, которому в прошлом году сообщили о подозрении в просьбе предоставить неправомерную выгоду председателю сельского совета в Сумской области. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

Детали

В Раде создали межфракционное депутатское объединение "Оборона и развитие". Председатель — Задорожный - сообщил Гончаренко.

Он отметил, что ранее Задорожный возглавлял ВСК по фортификациям и закупкам в Вооруженных силах Украины.

Также в объединение вошли Николай Галушко, Богдан Торохтий, Антон Швачко и Андрей Боблях.

Дополнение

В июле прошлого года НАБУ и САП сообщили народному депутату от фракции "Слуга народа" Николаю Задорожному о подозрении. Как сообщают правоохранители, народный избранник требовал неправомерную выгоду за непрепятствование в проведении ремонтных работ объектов инфраструктуры в Сумской области.

После этого Задорожного исключили из партии "Слуга народа".