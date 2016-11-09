У ВР планують збільшити градацію зарплат для бійців АТО та тиловиків - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. На засіданні Комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони за участю керівництва Міноборони піднімалося питання про подальше підвищення грошового утримання військовослужбовців. Про це в ефірі "5 каналу" народний депутат від фракції "Народний фронт" Дмитро Тимчук, передає УНН.
"Контрактники це дуже добре. У них є мотивація не тільки матеріальна, а й морально-психологічна. Тобто повинен рости, як мінімум бойовий дух української армії, і взагалі це є, але є ще один великий нюанс. Те що з початку 2016 року підвищили грошове забезпечення для військовослужбовців це чудово і це дуже правильне рішення. Але у нас сьогодні дуже невелика різниця у розмірі заробітної плати людей, які воюють в зоні АТО і контрактників, які несуть службу глибоко в тилу на однакових посадах. Відповідно людині заради тисячі гривень, не мають матеріальної мотивації рватися в зону АТО, якщо він служить біля будинку на "маминих пиріжках". Повинна бути градація і дуже відчутна", - зазначив Д.Тимчук.
Він нагадав, що місяць тому на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони за участю керівництва Міноборони піднімалося питання про подальше підвищення грошового утримання. Міноборони рапортував, що в планах підвищувати грошове утримання. Було видвинуте прохання і воно знайшло повну підтримку, про те, щоб в першу чергу збільшити доплати тим, хто знаходиться в зоні бойових дій.