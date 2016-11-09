В ВР планируют увеличить градацию зарплат для бойцов АТО и тыловиков - нардеп

"Контрактники это очень хорошо. У них есть мотивация не только материальная, но и морально-психологическая. То есть должен расти, как минимум боевой дух украинской армии, и вообще это, но есть еще один большой нюанс. То что с начала 2016 года увеличили денежное обеспечение для военнослужащих это прекрасно и это очень правильное решение. Но у нас сегодня очень небольшая разница в размере заработной платы людей, которые воюют в зоне АТО и контрактников, которые несут службу глубоко в тылу на одинаковых должностях. Соответственно человеку ради тысячи гривен, нет материальной мотивации рваться в зону АТО, если он служит у дома на "маминых пирожках". Должна быть градация и очень ощутимая ", - отметил Д.Тымчук.

Он напомнил, что месяц назад на заседании комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны с участием руководства Минобороны поднимался вопрос о дальнейшем повышении денежного содержания. Минобороны рапортовал, что в планах повышать денежное содержание. Было выдвинуты просьбы и оно нашло полную поддержку, о том, чтобы в первую очередь увеличить доплаты тем, кто находится в зоне боевых действий.