У Вовчанську окупанти організовували показову роздачу так званої “гумдопомоги” - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. В місті Вовчанськ на Харківщині, окупанти, демонструючи таку собі "гуманітарну місію" рф, організовували показову роздачу так званої “гумдопомоги” місцевим мешканцям під особистий підпис та за наявності паспорта громадянина України. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"На Слобожанському напрямку, в місті Вовчанськ, окупанти, демонструючи таку собі "гуманітарну місію" російської федерації, організовували показову роздачу так званої “гумдопомоги” місцевим мешканцям під особистий підпис та за наявності паспорта громадянина України", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що на Волині, Поліссі, Сіверщині й Таврійському напрямку дії противника змін не зазнали.
"На тимчасово зайнятих територіях Запорізької області противник, через проблеми з логістичним забезпеченням, намагається поповнити запаси палива шляхом його вилучення у цивільного населення та аграріїв", - зазначається в повідомленні.
Наголошується, що Сили оборони України продовжують боронити Україну як на землі так і в повітрі, поступово звільняючи її від російських окупантів.
Доповнення
З дня обстрілу Харківської обласної адміністрації на вулиці Сумській з-під завалів дістали тіла 24 загиблих.