В Волчанске оккупанты организовывали показательную раздачу так называемой "гумпомощи" - Генштаб

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"На Слобожанском направлении, в городе Волчанск, оккупанты, демонстрируя некую "гуманитарную миссию" российской федерации, организовывали показательную раздачу так называемой “гумпомощи” местным жителям под подпись и при наличии паспорта гражданина Украины", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на Волыни, Полесье, Сиверщине и Таврическом направлении действия противника изменений не претерпели.

"На временно занятых территориях Запорожской области противник, из-за проблемы с логистическим обеспечением, пытается пополнить запасы топлива путем его изъятия у гражданского населения и аграриев", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что Силы обороны Украины продолжают защищать Украину как на земле так и в воздухе, постепенно освобождая ее от русских оккупантов.

Дополнение

Со дня обстрела Харьковской областной администрации на улице Сумской из-под завалов достали тела 24 погибших.