У ВООЗ переконані в природному походженні коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. За оцінками експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), новий коронавірус виник природним шляхом. Уся наявна інформація вказує на те, що вірус не був зманіпульований або створений в лабораторії чи деінде, зазначила речниця ВООЗ Фадела Хаіб у вівторок на пресконференції у Женеві, передає УНН з посиланням на Reuters і DW.
"Вкрай імовірним є те, що вірус має тваринне походження", сказала Хаіб.
Поки незрозуміло, як вірус передався людині, однак безперечно була тварина, що певний час переносила вірус у собі. Все вказує на те, що наприкінці минулого року вірус виник у кажанів, додала Хаіб.
Нагадаємо, кілька країн закликають Китай прояснити обставини спалаху коронавірусу.