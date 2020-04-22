В ВОЗ убеждены в природном происхождении коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. По оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), новый коронавирус возник естественным путем. Вся имеющаяся информация указывает на то, что вирус не был сманипулирован или создан в лаборатории или в другом месте, отметила пресс-секретарь ВОЗ Фадела Хаиб во вторник на пресс-конференции в Женеве, передает УНН со ссылкой на Reuters и DW.
"Крайне вероятным является то, что вирус имеет животное происхождение", сказала Хаиб.
Пока непонятно, как вирус передался человеку, однако бесспорно было животное, что некоторое время переносило вирус в себе. Все указывает на то, что в конце прошлого года вирус возник у летучих мышей, добавила Хаиб.
Напомним, несколько стран призывают Китай прояснить обстоятельства вспышки коронавируса.