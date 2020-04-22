В ВОЗ убеждены в природном происхождении коронавируса

КИЕВ. 22 апреля. УНН. По оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), новый коронавирус возник естественным путем. Вся имеющаяся информация указывает на то, что вирус не был сманипулирован или создан в лаборатории или в другом месте, отметила пресс-секретарь ВОЗ Фадела Хаиб во вторник на пресс-конференции в Женеве, передает УНН со ссылкой на Reuters и DW.