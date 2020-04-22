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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 17399 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 35094 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 60080 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 98331 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104625 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130322 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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В ВОЗ убеждены в природном происхождении коронавируса

В ВОЗ убеждены в природном происхождении коронавируса

Киев  •  УНН

 • 13968 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. По оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), новый коронавирус возник естественным путем. Вся имеющаяся информация указывает на то, что вирус не был сманипулирован или создан в лаборатории или в другом месте, отметила пресс-секретарь ВОЗ Фадела Хаиб во вторник на пресс-конференции в Женеве, передает УНН со ссылкой на Reuters и DW.

"Крайне вероятным является то, что вирус имеет животное происхождение", сказала Хаиб.

Пока непонятно, как вирус передался человеку, однако бесспорно было животное, что некоторое время переносило вирус в себе. Все указывает на то, что в конце прошлого года вирус возник у летучих мышей, добавила Хаиб.

Напомним, несколько стран призывают Китай прояснить обстоятельства вспышки коронавируса.

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