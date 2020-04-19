Німеччина закликає Китай прояснити обставини спалаху коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Німеччина приєдналася до країн, що закликають керівництво Китаю прояснити обставини поширення коронавірусу SARS-CoV-2 в країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Китайська сторона "в ситуації світової кризи повинна продемонструвати повну відкритість, особливо в питанні виникнення вірусу", - заявив міністр з питань економічного співробітництва і розвитку ФРН Герд Мюллер виданням медіагрупи Funke в неділю, 19 квітня. За його словами, необхідно прояснити теорію можливого лабораторного походження збудника захворювання COVID-19.
У свою чергу, керівник лабораторії інституту вірусології в китайському місті Ухань Юань Чжімін відкинув можливість подібного походження вірусу. Команда вчених "точно знає, якого роду дослідження проводять в інституті і як там поводяться з вірусами і зразками", зазначив він. Жоден співробітник лабораторії не був заражений, підкреслив Чжімін. Американський телеканал Fox News раніше повідомив, що першою людиною, що заразилися новим вірусом від кажана, став співробітник цієї лабораторії.
Тим часом міністр закордонних справ Австралії Маріс Пейн закликала до незалежного дослідження ситуації з поширенням вірусу. Країнам необхідно представити деталі про походження SARS-CoV-2, свої стратегії по боротьбі з ним і продемонструвати прозорість в питанні подальшого використання інформації, підкреслила вона.
Глава МЗС Австралії також закликала перевірити діяльність Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). За словами міністра охорони здоров'я Грега Ханта, Австралії вдалося припинити поширення вірусу, оскільки країна не дотримувалася всіх рекомендацій ВООЗ.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Китай повинен нести відповідальність, якщо з'ясується, що Пекін "свідомо" приховував дані про SARS-CoV-2.
Коронавірус SARS-CoV-2 проник в 210 країн і територій після спалаху в Китаї в кінці 2019 року. Збудник COVID-19 виявлено у понад 2,3 млн жителів планети, від наслідків захворювання померли понад 160 000 чоловік. Перше місце в світі за кількістю інфікованих і смертей займають США.