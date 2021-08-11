У ВООЗ допустили зростання кількості інфікованих коронавірусом на 100 млн до наступного року

Цитата

“За нинішньою траєкторією (поширення вірусу) ми можемо пройти рівень в 300 млн відомих випадків на початку майбутнього року”, — попередив він. Гебрейесус уточнив, що реальна кількість заражених коронавірусом набагато перевищує зареєстроване ВООЗ.

Деталі

Глава ВООЗ зазначив, що досягнення рівня в 300 млн хворих до наступного року можна уникнути, якщо люди будуть спільно боротися з поширенням інфекції. Він вказав, що у медиків уже є багато інструментів для запобігання, тестування та лікування COVID-19. Однак, за його словами, фахівцям все ще потрібно більше досліджень серед пацієнтів на різних стадіях захворювання.

Контекст

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 200 млн осіб до 4 серпня. За останніми даними Університету Джонса Хопкінса, країною з найбільшим числом відомих випадків зараження залишаються США (більше 36 млн). За ними йдуть Індія (більше 32 млн) і Бразилія (більше 20 млн).

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 261 354 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 149 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.