У вокаліста гурту Green Day викрали автомобіль

Цитата

“Моя машина Chevy II 1962 року була вкрадена. Цей автомобіль близький і дорогий усім нашим серцям і перебуває у сім’ї Green Day вже понад 30 років”, — йдеться в дописі.

Деталі

Він закликав прихильників поділитися будь-якою інформацією, яка зможе допомогти знайти авто.

My car was STOLEN 1962 Chevy II. This car is near and dear to all our hearts and has been in the GD family for over 30 years. Please send any sighting, tips or info to the Costa Mesa police. Incident # 2015,2016. Please call 714-754-5280 please re-post, & find this car!! pic.twitter.com/BkcaBcxaDg

— Billie Joe Armstrong (@billiejoe) February 5, 2022