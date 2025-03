У вокалиста группы Green Day угнали автомобиль

Цитата

“Моя машина Chevy II 1962 года была украдена. Этот автомобиль близок и дорог всем нашим сердцам и находится в семье Green Day уже более 30 лет”, — говорится в заметке.

Детали

Он призвал сторонников поделиться любой информацией, которая сможет помочь найти авто.

My car was STOLEN 1962 Chevy II. This car is near and dear to all our hearts and has been in the GD family for over 30 years. Please send any sighting, tips or info to the Costa Mesa police. Incident# 2015,2016. Please call 714-754-5280 please re-post, & find this car!!pic.twitter.com/BkcaBcxaDg

— Billie Joe Armstrong (@billiejoe) February 5, 2022