У внутрішньому дворику Верховної Ради з'явилася виставка великодніх писанок
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Верховній Раді України відкрилася виставка врятованої частини унікальних писанок «Писанки. Відродження», повідомляє пресслужба Апарату ВР, пише УНН.
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"У внутрішньому дворику Верховної Ради України відкрилася виставка врятованої частини унікальної колекції писанок, що демонструвалася у зруйнованому окупантами «Добропарку» у Макарівському районі на Київщині", - ідетья у повідомленні.
«Писанки. Відродження» були експонатами всеукраїнського фестивалю писанок у Києві, який бере свій початок із 2016 року. Головною метою незвичайного арт-перформансу була підтримка і популяризація українських народних традицій, розвиток народного мистецтва, вивчення культури та історії Українського народу.
У 2016 році 374 художники з усієї країни розписували метрові полотна у формі яєць, які були представлені на Софійській площі у Києві. А вже у 2017 році експозиція нараховувала 585 писанок.
У 2019-2022 роках постійним місцем виставки писанок став унікальний дендропарк «Добропарк», що на Київщині. До початку повномасштабного вторгнення тут демонструвалося більше ніж 800 писанок та арт-об’єктів.
У перші дні війни ворог нещадно завдав удару по «Добропарку», де перебувало у цей час більшість писанок. Нині, з-понад 800 арт-об’єктів, вціліли лише 120, частина з яких сьогодні експонується у внутрішньому дворику Верховної Ради України.
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