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У внутрішньому дворику Верховної Ради з'явилася виставка великодніх писанок

У внутрішньому дворику Верховної Ради з'явилася виставка великодніх писанок

Київ • УНН

 • 5507305 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Верховній Раді України відкрилася виставка врятованої частини унікальних писанок «Писанки. Відродження», повідомляє пресслужба Апарату ВР, пише УНН.

Деталі

"У внутрішньому дворику Верховної Ради України відкрилася виставка врятованої частини унікальної колекції писанок, що демонструвалася у зруйнованому окупантами «Добропарку» у Макарівському районі на Київщині", - ідетья у повідомленні.

«Писанки. Відродження» були експонатами всеукраїнського фестивалю писанок у Києві, який бере свій початок із 2016 року. Головною метою незвичайного арт-перформансу була підтримка і популяризація українських народних традицій, розвиток народного мистецтва, вивчення культури та історії Українського народу.

У 2016 році 374 художники з усієї країни розписували метрові полотна у формі яєць, які були представлені на Софійській площі у Києві. А вже у 2017 році експозиція нараховувала 585 писанок.

У 2019-2022 роках постійним місцем виставки писанок став унікальний дендропарк «Добропарк», що на Київщині. До початку повномасштабного вторгнення тут демонструвалося більше ніж 800 писанок та арт-об’єктів.

У перші дні війни ворог нещадно завдав удару по «Добропарку», де перебувало у цей час більшість писанок. Нині, з-понад 800 арт-об’єктів, вціліли лише 120, частина з яких сьогодні експонується у внутрішньому дворику Верховної Ради України.

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