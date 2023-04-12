Во внутреннем дворике Верховной Рады появилась выставка пасхальных писанок

ukru
10:03 • 78822 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 124937 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 116113 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 130809 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 114623 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 129901 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 124796 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108908 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102691 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113489 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 120573 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 131827 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 114153 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 116669 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 111847 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 208745 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 239348 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 178933 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 184791 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 220508 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 65716 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 110043 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 118304 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 133981 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 168783 просмотра
Актуальное
Во внутреннем дворике Верховной Рады появилась выставка пасхальных писанок

Во внутреннем дворике Верховной Рады появилась выставка пасхальных писанок

Киев • УНН

 • 5507303 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Верховной Раде Украины открылась выставка спасенной части уникальных писанок «Писанки. Возрождение», сообщает пресс-служба Аппарата ВР, пишет УНН.

Детали

"Во внутреннем дворике Верховной Рады Украины открылась выставка спасенной части уникальной коллекции писанок, которая демонстрировалась в разрушенном оккупантами «Добропарке» в Макаровском районе Киевской области", - говорится в сообщении.

«Писанки. Возрождение» были экспонатами всеукраинского фестиваля писанок в Киеве, который берет свое начало с 2016 года. Главной целью необычного арт-перформанса была поддержка и популяризация украинских народных традиций, развитие народного искусства, изучение культуры и истории Украинского народа.

В 2016 году 374 художника со всей страны расписывали метровые полотна в форме яиц, которые были представлены на Софийской площади в Киеве. А уже в 2017 году экспозиция насчитывала 585 писанок.

В 2019-2022 годах постоянным местом выставки писанок стал уникальный дендропарк «Добропарк», что в Киевской области. До начала полномасштабного вторжения здесь демонстрировалось более 800 писанок и арт-объектов.

В первые дни войны враг беспощадно нанес удар по «Добропарку», где находилось в это время большинство писанок. Сейчас, из более 800 арт-объектов, уцелели лишь 120, часть из которых сегодня экспонируется во внутреннем дворике Верховной Рады Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Покрытая трезубцами: посол Швеции в Украине показал созданную собственноручно писанку к Пасхе

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

КультураМультимедиа

Обратиться по вопросам размещения рекламы