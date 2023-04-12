Во внутреннем дворике Верховной Рады появилась выставка пасхальных писанок

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"Во внутреннем дворике Верховной Рады Украины открылась выставка спасенной части уникальной коллекции писанок, которая демонстрировалась в разрушенном оккупантами «Добропарке» в Макаровском районе Киевской области", - говорится в сообщении.

«Писанки. Возрождение» были экспонатами всеукраинского фестиваля писанок в Киеве, который берет свое начало с 2016 года. Главной целью необычного арт-перформанса была поддержка и популяризация украинских народных традиций, развитие народного искусства, изучение культуры и истории Украинского народа.

В 2016 году 374 художника со всей страны расписывали метровые полотна в форме яиц, которые были представлены на Софийской площади в Киеве. А уже в 2017 году экспозиция насчитывала 585 писанок.

В 2019-2022 годах постоянным местом выставки писанок стал уникальный дендропарк «Добропарк», что в Киевской области. До начала полномасштабного вторжения здесь демонстрировалось более 800 писанок и арт-объектов.

В первые дни войны враг беспощадно нанес удар по «Добропарку», где находилось в это время большинство писанок. Сейчас, из более 800 арт-объектов, уцелели лишь 120, часть из которых сегодня экспонируется во внутреннем дворике Верховной Рады Украины.

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