У ВМС повідомили, як відбуватиметься оплата за передачу катерів Island Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У Військово-Морських Силах ЗС України повідомили, що Україна очікує стовідсоткову оплату за катери Island від США. Зі свого боку ми оплатимо виключно переліт. Про це начальник управління кораблебудування командування ВМС ЗС України капітан 1 рангу Василь Радчук повідомив АрміяInform, передає УНН.
"Слов’янськ" та "Старобільськ" були передані нам у стані, в якому перебували на той момент на базі зберігання, безкоштовно. А за відновлення технічного стану, підготовку екіпажів та всі види відряджень платила українська сторона. Стосовно цих трьох катерів (катерів Island, які планують передати України - ред.) розглядають питання стовідсоткової оплати з боку США. Тобто ми оплачуватимемо виключно переліт від України до США й у зворотному напрямку", - зазначив Радчук.
За його словами, програма передачі американських катерів передбачає повний комплекс: підготовку самих катерів, їх ремонт, відновлення технічного стану до стану "як нові".
"У цей же час проходитиме відбір екіпажів та їхня фахова підготовка за спеціальністю, а також мовна підготовка в Україні. Далі українські моряки поїдуть у Балтимор, де проходитимуть десятитижневу фахову підготовку на базі Берегової охорони США. Після цього всі вони отримають відповідні сертифікати", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, до військового причалу Практичної Гавані 22 жовтня 2019 року із США прибули катери Військово-Морських Сил Збройних Сил України Р190 "Слов’янськ" та Р191 "Старобільськ".
За інформацією ВМС, військово-морські сили України планують отримати ще три катери класу Island у 2021 році.