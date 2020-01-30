В ВМС сообщили, как будет происходить оплата за передачу катеров Island Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В Военно-Морских Силах ВС Украины сообщили, что Украина ожидает стопроцентную оплату за катера Island от США. Со своей стороны мы оплатим только перелет. Об этом начальник управления кораблестроения командования ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Василий Радчук сообщил АрмияInform, передает УНН.
"Славянск" и "Старобельск" были переданы нам в состоянии, в котором находились на тот момент на базе хранения, бесплатно. А за восстановление технического состояния, подготовку экипажей и все виды командировок платила украинская сторона. Относительно этих трех катеров (катеров Island, которые планируют передать Украине - ред.) рассматривают вопрос стопроцентной оплаты со стороны США. То есть мы будем оплачивать исключительно перелет от Украины в США и в обратном направлении", - отметил Радчук.
По его словам, программа передачи американских катеров предусматривает полный комплекс: подготовку самых катеров, их ремонт, восстановление технического состояния к состоянию "как новые".
"В это же время будет проходить отбор экипажей и их профессиональная подготовка по специальности, а также языковая подготовка в Украине. Далее украинские моряки поедут в Балтимор, где будут проходить десятинедельную профессиональную подготовку на базе Береговой охраны США. После этого все они получат соответствующие сертификаты", - говорится в сообщении.
Напомним, к военному причалу Практической Гавани 22 октября 2019 года из США прибыли катера Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск".
По информации ВМС, военно-морские силы Украины планируют получить еще три катера класса Island в 2021 году.