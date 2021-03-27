У високогір'ї Карпат очікується сходження лавин

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"... 28 березня, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, у високогір’ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні.

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На початку березня снігова лавина мокрого снігу зійшла з гори Плай в українських Карпатах, збитків не зафіксовано.