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У випадку надзвичайної ситуації у Києві планують розгорнути близько тисячі пунктів обігріву

У випадку надзвичайної ситуації у Києві планують розгорнути близько тисячі пунктів обігріву

Київ • УНН

 • 235579 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. У випадку надзвичайних ситуацій взимку в Києві готові розгорнути близько тисячі пунктів обігріву для мешканців міста. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ», передає УНН.

Цитата

«Ми розглядаємо різні сценарії, як можуть розвиватися події. Найгірший сценарій, коли взагалі не буде електроенергії, водо- та теплопостачання. На цей випадок більше тисячі пунктів обігріву в нашому місті ми готуємо. Закуплені електрогенератори, зроблені запаси води та все необхідне, щоб ці пункти обігріву приймали людей», – сказав міський голова.

Деталі

Такі пункти обігріву облаштують, зокрема, і в школах та дитячих садочках. Там люди зможуть зігрітися, випити чаю, підзарядити телефони, отримати необхідну допомогу.

Доповнення

Для зменшення навантаження на енергосистему з 2 листопада на всіх тролейбусних маршрутах Києва їздитимуть автобуси.

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