У випадку надзвичайної ситуації у Києві планують розгорнути близько тисячі пунктів обігріву

Цитата

«Ми розглядаємо різні сценарії, як можуть розвиватися події. Найгірший сценарій, коли взагалі не буде електроенергії, водо- та теплопостачання. На цей випадок більше тисячі пунктів обігріву в нашому місті ми готуємо. Закуплені електрогенератори, зроблені запаси води та все необхідне, щоб ці пункти обігріву приймали людей», – сказав міський голова.

Деталі

Такі пункти обігріву облаштують, зокрема, і в школах та дитячих садочках. Там люди зможуть зігрітися, випити чаю, підзарядити телефони, отримати необхідну допомогу.

Доповнення

Для зменшення навантаження на енергосистему з 2 листопада на всіх тролейбусних маршрутах Києва їздитимуть автобуси.