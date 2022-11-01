В случае чрезвычайной ситуации в Киеве планируют развернуть около тысячи пунктов обогрева
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В случае чрезвычайных ситуаций зимой в Киеве готовы развернуть около тысячи пунктов обогрева для жителей города. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Киев», передает УНН.
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«Мы рассматриваем разные сценарии, как могут развиваться события. Худший сценарий, когда вообще не будет электроэнергии, водо- и теплоснабжения. На этот случай более тысячи пунктов обогрева в нашем городе мы готовим. Закуплены электрогенераторы, сделаны запасы воды и все необходимое, чтобы эти пункты обогрева принимали людей», – сказал городской голова.
Детали
Такие пункты обогрева обустроят, в частности, и в школах и детских садах. Там люди смогут согреться, выпить чаю, подзарядить телефоны, получить необходимую помощь.
Дополнение
Для уменьшения нагрузки на энергосистему со 2 ноября на всех троллейбусных маршрутах Киева будут ездить автобусы.