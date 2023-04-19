У Вінниці з вікна квартири на шостому поверсі випала трирічна дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. У Вінниці з вікна квартири на 6-му поверсі випала 3-х річна дівчинка. Дитина жива та госпіталізована до лікарні, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Цитата
«До оперативно-рятувальної служби о 15:09 зателефонував схвильований чоловік, повідомивши про те, що двоє дітей, віком 2-х та 3-х років, зачинилися у квартирі зсередини. На момент прибуття підрозділу рятувальників одна із дівчаток випала з вікна помешкання. ЇЇ вже за лічені хвилини забрала до лікарні бригада екстреної медичної допомоги», - йдеться в повідомленні.
Додамо
Зазначається, що іншу дитину, цілу та неушкоджену, надзвичайники передали рідним. Дівчинка знаходилася в одній із кімнат квартири, яку довелося рятувальникам екстрено відчиняти.
«Причини, що призвели до трагедії, наразі з'ясовуються правоохоронцями», - інформує ДСНС.
Поліція Вінницької області повідомила, що дитина жива та госпіталізована до Вінницької обласної дитячої лікарні.
Нагадаємо
Відбувся забоями та саднами: під Києвом 2-річний хлопчик випав з третього поверху.