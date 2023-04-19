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В Виннице из окна квартиры на шестом этаже выпал трехлетний ребенок

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Виннице из окна квартиры на 6-м этаже выпала 3-х летняя девочка. Ребенок жив и госпитализирован в больницу, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Цитата

«В оперативно-спасательную службу в 15:09 позвонил взволнованный мужчина, сообщив о том, что двое детей в возрасте 2-х и 3-х лет, закрылись в квартире изнутри. На момент прибытия подразделения спасателей одна из девочек выпала из окна квартиры. Ее уже через считанные минуты забрала в больницу бригада экстренной медицинской помощи», - говорится в сообщении.

Добавим

Отмечается, что другого ребенка, целого и невредимого, чрезвычайники передали родным. Девочка находилась в одной из комнат квартиры, которую пришлось спасателям экстренно открывать.

«Причины, которые привели к трагедии, сейчас выясняются правоохранителями», - информирует ГСЧС.

Полиция Винницкой области сообщила, что ребенок жив и госпитализирован в Винницкую областную детскую больницу.

Напомним

Отделался ушибами и ссадинами: под Киевом 2-летний мальчик выпал с третьего этажа.

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