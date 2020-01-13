У Вінниці ліквідували пожежу на території приватної пилорами
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. У неділю о 13:12 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території приватної пилорами, що у Вінниці на вулиці Енергетичній. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що осередком загоряння є дах приміщення котельні на площі 45 кв м.
Пожежу локалізовано о 14:05, ліквідовано о 14:20.
Вогнем знищено дах котельні площею 45 кв.м.
Ймовірною причиною виникнення загоряння стало коротке замикання електромережі.
До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося 23 людей особового складу та 6 одиниць спецтехніки.
Нагадаємо, у Вінниці горів житловий будинок, евакуювали 40 людей.