В Виннице ликвидировали пожар на территории частной пилорамы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В воскресенье в 13:12 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на территории частной пилорамы, что в Виннице на улице Энергетической. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что очагом возгорания является крыша помещения котельной на площади 45 кв. м.
Пожар локализован в 14:05, ликвидирован в 14:20.
Огнем уничтожена крыша котельной площадью 45 кв. м.
Вероятной причиной возникновения возгорания стало короткое замыкание электросети.
К ликвидации пожара от ГСЧС привлекалось 23 человек личного состава и 6 единиц спецтехники.
Напомним, в Виннице горел жилой дом, эвакуировали 40 человек.