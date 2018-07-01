У Вінниці дерево впало на п'ятиповерхівку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Через погіршення погодних умов на 5-поверховий будинок у Вінниці впало дерево. Про це повідомила прес-служба ДСНС у Вінницькій області, передає УНН.
"30 червня до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що через погіршення погодних умов на 5-поверховий будинок на просп. Юності у м. Вінниця впало дерево", – йдеться в повідомленні.
Виявлено, що дерево впало на вікно сходової клітини між третім та четвертим поверхом.
За допомогою аварійно-рятувального обладнання особовий склад чергового караулу здійснив розпилювання дерева. До проведення робіт залучили 6 рятувальників особового складу та 1 одиницю техніки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Тернопільщині дерево впало на дах школи
Нагадаємо, у Запоріжжі корпус лікарні залишився без світла через падіння дерева, яке повалили сильна злива та пориви вітру.