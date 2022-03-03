Там, де посольство Росії: у Вільнюсі з'явиться вулиця Героїв України
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. У столиці Литви Вільнюсі вулицю, на якій розташоване посольство Російської Федерації, назвуть на честь героїв України. Про це у Facebook повідомив мер міста Реміґіюс Шимашюс.
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"Ми домовилися, що поки безіменну вулицю, яка веде до посольства РФ, буде названо вулицею Героїв України, — написав мер Вільнюса.
Він зазначив, що формальності буде вирішено найближчим часом згідно із законом.
"Відтепер кожному працівникові посольства РФ доведеться вшановувати українських героїв. А всі, хто писатиме листи посольству, згадуватимуть жертв російської агресії", — додав Шимашюс.
Мер Вільнюса зазначив, що російське посольство буде єдиною адресою на вулиці "Героїв України".
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