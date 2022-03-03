Там, где посольство России: в Вильнюсе появится улица Героев Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В столице Литвы Вильнюсе улицу, на которой расположено посольство Российской Федерации, назовут в честь героев Украины. Об этом в Facebook сообщил мэр города Ремигиюс Шимашюс.
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"Мы договорились, что пока безымянная улица, которая ведет к посольству РФ, будет названа улицей Героев Украины, — написал мэр Вильнюса.
Он отметил, что формальности будут решены в ближайшее время согласно закону.
"Отныне каждому работнику посольства РФ придется чтить украинских героев. А все, кто будет писать письма посольству, будут вспоминать жертв российской агрессии", - добавил Шимашюс.
Мэр Вильнюса отметил, что российское посольство будет единственным адресом на улице "Героев Украины".
Напомним
В столице Франции Париже станцию метро "Европа" переименовали на "Европа-Украина".