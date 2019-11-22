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У вихідні найхолодніше буде на сході України: до 13 градусів морозу

У вихідні найхолодніше буде на сході України: до 13 градусів морозу

Київ • УНН

 • 15442 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. У вихідні, 23-24 листопада, нічні температури на сході України сягатимуть 13 градусів морозу, удень по Україні - максимум 6° тепла, тепліше буде лише на Закарпатті - плюсова температура очікується і вночі, і вдень. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"В наступні три доби (22-24 листопада - ред.) без опадів, лише завтра на Закарпатті та Прикарпатті невеликий дощ, місцями з мокрим снігом", - вказали синоптики.

Вітер східний та південно-східний, 7-12 м/с, у східній та південній частинах пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-11° морозу, у вихідні на сході країни до мінус 13°, вдень від 3° морозу до 3° тепла; у західних та південних областях вночі від 1° тепла до 7° морозу, вдень 1-6° тепла; на Закарпатті вночі 0-5° тепла, вдень 5-11°.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз, якою буде зима в Україні.

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