У Великій Британії випустили колекційну монету про Вінні-Пуха та його друзів

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Перший з трьох дизайнів колекції Winnie the Pooh and Friends був випущений в минулому році, і в ньому були представлені Вінні Пух, Крістофер Робін і П'ятачок.

Дизайн монети натхненний оригінальними прикрасами Е. Шепарда, взятими зі сторінок класичних казок А. А. Мілна, вперше опублікованих в 1926 році. Монета доступна для покупки на сайті Монетного двору в золотій, срібній, діамантовій і спеціальній колірній версії, за ціною від 10 до 1 065 фунтів стерлінгів (від 372 грн до 40 тисяч гривень).

Дизайнер Королівського монетного двору Деніел Торн створив серію про Вінні-Пуха, що складається з дев'яти монет. Монетний двір повідомив, що кожен дизайн буде прикрашений бджолиним мотивом.

Клер Макленнан, директор відділу пам'ятних монет Королівського монетного двору, сказала: "Вінні-Пух - це заповітна дитяча класика, яка, як і популярне хобі колекціонування монет, передається з покоління в покоління. Ми відзначаємо 95-річчя Вінні-Пуха. Останній дизайн із зображенням Пуха і його друзів - гідна данина поваги всім його пригодам".

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