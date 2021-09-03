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У Великій Британії випустили колекційну монету про Вінні-Пуха та його друзів

У Великій Британії випустили колекційну монету про Вінні-Пуха та його друзів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Королівський монетний двір Великої Британії представив нову колекційну монету в 50 пенсів із зображенням Вінні-Пуха та його друзів, інформує УНН. В пам'ятному дизайні зображені Вінні-Пух і П'ятачок, Сова, Іа-Іа, Кролик, Тигра, Канга і Ру.

Деталі

Перший з трьох дизайнів колекції Winnie the Pooh and Friends був випущений в минулому році, і в ньому були представлені Вінні Пух, Крістофер Робін і П'ятачок.

Дизайн монети натхненний оригінальними прикрасами Е. Шепарда, взятими зі сторінок класичних казок А. А. Мілна, вперше опублікованих в 1926 році. Монета доступна для покупки на сайті Монетного двору в золотій, срібній, діамантовій і спеціальній колірній версії, за ціною від 10 до 1 065 фунтів стерлінгів (від 372 грн до 40 тисяч гривень).

Дизайнер Королівського монетного двору Деніел Торн створив серію про Вінні-Пуха, що складається з дев'яти монет. Монетний двір повідомив, що кожен дизайн буде прикрашений бджолиним мотивом.

Клер Макленнан, директор відділу пам'ятних монет Королівського монетного двору, сказала: "Вінні-Пух - це заповітна дитяча класика, яка, як і популярне хобі колекціонування монет, передається з покоління в покоління. Ми відзначаємо 95-річчя Вінні-Пуха. Останній дизайн із зображенням Пуха і його друзів - гідна данина поваги всім його пригодам".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Британський королівський монетний двір виготовив найбільшу в історії золоту монету. Її вага - 10 кілограмів

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