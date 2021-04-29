Британський королівський монетний двір виготовив найбільшу в історії золоту монету. Її вага - 10 кілограмів

ukru
Ексклюзив
10:51 • 38279 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 65453 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 123650 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 165409 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 243513 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 182784 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 176277 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188359 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155130 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160268 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 105269 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 103980 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 117810 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 86899 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 107474 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 243501 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 195545 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 290801 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 286041 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 412692 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 88290 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 94187 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 89731 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 109963 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 119247 перегляди
Актуальне
Британський королівський монетний двір виготовив найбільшу в історії золоту монету. Її вага - 10 кілограмів

Британський королівський монетний двір виготовив найбільшу в історії золоту монету. Її вага - 10 кілограмів

Київ • УНН

 • 35806 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Королівський монетний двір (Royal Mint) Великої Британії викарбував найбільшу за всю свою 1100-річну історію золоту монету діаметром 20 см, масою 10 кг і номіналом 10 тисяч фунтів стерлінгів (385 тисяч гривень). Про це інформує УНН з посиланням на Twitter монетного двору.

Деталі

Відзначається, що діаметр монети - 20 см, вага - 10 кг. Вся робота зайняла 400 годин, вісім днів пішли на полірування монети.
На ній зображені королівський лев, грифон, сокіл, бик, Єль (казковий звір з рогами і бивнями - ред), хорт, дракон, єдиноріг і кінь.

Монету виставили на продаж, але не за номінальною вартістю, про ціну можна буде дізнатися, подавши заявку на придбання.
За словами представника Royal Mint Клер Макленнан, "колекція пам'ятних монет Royal Mint "Звірі королеви" стала популярною з тих пір, як в 2017 році була представлена перша з них із зображенням лева.

Today we celebrate the conclusion of the Queen’s Beasts #commemorative and #bullion series with a truly stunning new coin reuniting all ten beasts on one design. Complete your collection today > https://t.co/QjJc7t5kxi pic.twitter.com/iNp6PWafcN

— The Royal Mint (@RoyalMintUK) April 29, 2021

Доповнення

Золоті монети "Звірі Королеви" (Queen's Beasts) були створені за мотивами британської королівської геральдики: на випусках зображені звірі, які з'являлися на регаліях британської монархії.

Художник Королівського монетного двору Джоді Кларк створив 10 дев'ятиметрових скульптур до дня коронації королеви Єлизавети II в 1953 році в Вестмінстерському абатстві. Вся серія монет "Звірі Королеви" викарбувана із золота 999 проби.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами