Британський королівський монетний двір виготовив найбільшу в історії золоту монету. Її вага - 10 кілограмів

Деталі

Відзначається, що діаметр монети - 20 см, вага - 10 кг. Вся робота зайняла 400 годин, вісім днів пішли на полірування монети.

На ній зображені королівський лев, грифон, сокіл, бик, Єль (казковий звір з рогами і бивнями - ред), хорт, дракон, єдиноріг і кінь.

Монету виставили на продаж, але не за номінальною вартістю, про ціну можна буде дізнатися, подавши заявку на придбання.

За словами представника Royal Mint Клер Макленнан, "колекція пам'ятних монет Royal Mint "Звірі королеви" стала популярною з тих пір, як в 2017 році була представлена перша з них із зображенням лева.

Today we celebrate the conclusion of the Queen’s Beasts #commemorative and #bullion series with a truly stunning new coin reuniting all ten beasts on one design. Complete your collection today > https://t.co/QjJc7t5kxi pic.twitter.com/iNp6PWafcN

— The Royal Mint (@RoyalMintUK) April 29, 2021

Доповнення

Золоті монети "Звірі Королеви" (Queen's Beasts) були створені за мотивами британської королівської геральдики: на випусках зображені звірі, які з'являлися на регаліях британської монархії.

Художник Королівського монетного двору Джоді Кларк створив 10 дев'ятиметрових скульптур до дня коронації королеви Єлизавети II в 1953 році в Вестмінстерському абатстві. Вся серія монет "Звірі Королеви" викарбувана із золота 999 проби.