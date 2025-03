Британский королевский монетный двор изготовил самую большую в истории золотую монету. Ее вес - 10 килограммов

Детали

Отмечается, что диаметр монеты - 20 см, вес - 10 кг. Вся работа заняла 400 часов, восемь дней пошли на полировку монеты.

На ней изображены королевский лев, грифон, сокол, бык, Йель (сказочный зверь с рогами и бивнями - ред.), борзая, дракон, единорог и конь.

Монету выставили на продажу, но не по номинальной стоимости, о цене можно будет узнать, подав заявку на приобретение.

По словам представителя Royal Mint Клэр Макленнан, "коллекция памятных монет Royal Mint "Звери королевы" стала популярной с тех пор, как в 2017 году была представлена первая из них с изображением льва.

Today we celebrate the conclusion of the Queen's Beasts #commemorative and #bullion series with a truly stunning new coin reuniting all ten beasts on one design. Complete your collection today> https://t.co/QjJc7t5kxi pic.twitter.com/iNp6PWafcN

Дополнение

Золотые монеты "Звери Королевы" (Queen's Beasts) были созданы по мотивам британской королевской геральдики: на выпусках изображены звери, которые появлялись на регалиях британской монархии.

Художник Королевского монетного двора Джоди Кларк создал 10 девятиметровых скульптур ко дню коронации королевы Елизаветы II в 1953 году в Вестминстерском аббатстве. Вся серия монет "Звери Королевы" отчеканена из золота 999 пробы.