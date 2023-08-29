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У Великій Британії кілька днів триватимуть збої в системі управління авіаперельотами та затримки рейсів

У Великій Британії кілька днів триватимуть збої в системі управління авіаперельотами та затримки рейсів

Київ • УНН

 • 573192 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Туристи, які прямують до Великої Британії та з неї, ще кілька днів зіткнуться з перебоями в авіаперевезеннях, через збій в управлінні авіарухами, повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Сотні рейсів були скасовані або затримані через технічний збій в системі повітряного руху Великої Британії, в результаті чого тисячі людей застрягли в аеропорту країни. Міністр транспорту Марк Харпер заявив, що знадобиться "кілька днів, щоб доставити всіх туди, де вони повинні бути".

"Востаннє щось подібне відбувалося близько десяти років тому, тому такі речі трапляються не часто. Знадобиться кілька днів, щоб усі повернулися на свої робочі місця", сказав він наголосивши, що кібератаки на авіаційну систему країни не було.

Авіакомпанії та аеропорти попередили, що проблема з польотами продовжиться і у вівторок. Аеропорт Хітроу - найзавантаженіший у світі аеропорт - заявив, що його розклад залишається "порушеним".

Національна служба управління повітряним рухом (Nats) підтвердила несправність відразу після полудня в понеділок, а опівдні оголосила, що виявила і усунула проблему додавши, що "потрібен деякий час, щоб польоти повернулися до нормального режиму".

Авіаційний експерт Джон Стрікленд пояснив, що наслідки перебоїв у польотах продовжуватимуть "відчуватися впродовж наступних кількох днів".

Аеропорти та авіакомпанії були змушені перепрошувати у мандрівників за затримки та скасування рейсів, а в деяких випадках запропонували пасажирам повне відшкодування.

Пасажири розповіли, що зіткнулися з величезними перебоями в роботі, оскільки через збій диспетчерам довелося вводити маршрути вручну, а не автоматично.

За даними авіаційної компанії Cirium, опублікованими в понеділок у другій половині дня, було скасовано понад 230 рейсів на виліт, що еквівалентно 8% всіх вильотів, і 271, або 9%, рейсів на приліт.

У заяві, зробленій пізно ввечері в понеділок, Tui запевнила своїх клієнтів, що на додаток до відшкодування вони матимуть право на "майбутній ваучер на відпочинок вартістю 100 фунтів стерлінгів на особу".

Згідно з Уповноваженим органом, авіакомпанії зобов'язані подбати про те, щоб забезпечити пасажирів їжею, напоями та житлом, якщо затримка розтягнулася на ніч. Якщо рейс скасовується, пасажирам має бути запропоновано на вибір відшкодування або альтернативний варіант подорожі за першої ж можливості.

У Nats заявили, що це була "проблема планування польотів", яка вплинула на здатність системи автоматично обробляти плани польотів. Це означало, що плани польотів не могли оброблятися в тому ж обсязі, "звідси вимога обмеження транспортного потоку" з міркувань безпеки.

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